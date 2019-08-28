В "Слуге народа" заявили, что изменений в структуре правительства не предусмотрено

Так, отвечая на вопрос, будет ли сохранена должность вице-премер-министра, он сказал:

"(Должность - ред.) вице-премьер-министра - конечно. Насколько мне известно, не предвидится никаких изменений по структуре Кабинета министров".

Напомним, эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра Украины.