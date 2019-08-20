У "Слузі народу" заявили, що підготовка законопроекту про заохочення викривачів корупції вже на фінальній стадії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Законопроект про 10% заохочення за викриття корупції зараз на фінальній стадії підготовки. Очікується, що він буде поданий від Офісу Президента як невідкладний. Про це повідомила народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Янченко журналістам у Києві, передає УНН.
"Над цим законопроектом (про 10% заохочення за викриття корупції – ред.) працюють наші колеги з Офісу Президента. Робоча група створена під керівництвом Руслана Рябошапки. Ця робоча група працює досить інтенсивно, наприклад, вчора було останнє засідання робочої групи, на якому я також була присутня. Законопроект зараз фактично на фінальній стадії підготовки, тому ми очікуємо, що цей законопроект буде поданий від Офісу Президента, з великою ймовірністю, як невідкладний. І я особисто покладаю великі надії, що законопроект про викривачів, зокрема про матеріальне винагородження викривачів корупції до 10% від завданих державі збитків, можливо навіть у перші тижні ми отримаємо результативне голосування по цьому законопроекту", - розповіла Янченко.
Законопроект про викривачів, а також законопроект, поданий Президентом Зеленським щодо відповідальності про незаконне збагачення, як сподівається Янченко, будуть розглянуті ВР у перші тижні, а можливо й у перші дні роботи. Хоча вона не впевнена, що це буде у перший же день роботи парламенту 9 скликання. Але вона сподівається, що вже у цей день нардепи попрацюють, а не лише проведуть урочисте засідання.
"Перше робоче засідання буде 29 серпня. Окрім урочистого засідання далі буде розглядатися питання порядку денного. Думаю, перші результативні рішення будуть прийняті 29 серпня. Але питання порядку денного ще буде обговорюватися і розглядатися на підготовчій депутатській групі", - сказала Янченко.
Нагадаємо, зміни до антикорупційного законодавства, які розробляються командою Президента Володимира Зеленського, пропонують, зокрема, визначити за викривачами корупції право на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.