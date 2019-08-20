У "Слузі народу" заявили, що підготовка законопроекту про заохочення викривачів корупції вже на фінальній стадії

ukru
22 березня, 04:30 • 51408 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 127552 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 157071 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 146067 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 219213 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157103 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 190716 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 177317 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130804 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173687 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5 м/с
28 %
756 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 70071 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 83113 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 65482 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 63918 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 31663 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143131 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 219208 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 190715 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 177317 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 1049 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 7421 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 127545 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104861 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 81510 перегляди
Актуальне
У "Слузі народу" заявили, що підготовка законопроекту про заохочення викривачів корупції вже на фінальній стадії

У "Слузі народу" заявили, що підготовка законопроекту про заохочення викривачів корупції вже на фінальній стадії

Київ • УНН

 • 12636 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Законопроект про 10% заохочення за викриття корупції зараз на фінальній стадії підготовки. Очікується, що він буде поданий від Офісу Президента як невідкладний. Про це повідомила народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Янченко журналістам у Києві, передає УНН.

"Над цим законопроектом (про 10% заохочення за викриття корупції – ред.) працюють наші колеги з Офісу Президента. Робоча група створена під керівництвом Руслана Рябошапки. Ця робоча група працює досить інтенсивно, наприклад, вчора було останнє засідання робочої групи, на якому я також була присутня. Законопроект зараз фактично на фінальній стадії підготовки, тому ми очікуємо, що цей законопроект буде поданий від Офісу Президента, з великою ймовірністю, як невідкладний. І я особисто покладаю великі надії, що законопроект про викривачів, зокрема про матеріальне винагородження викривачів корупції до 10% від завданих державі збитків, можливо навіть у перші тижні ми отримаємо результативне голосування по цьому законопроекту", - розповіла Янченко.

Законопроект про викривачів, а також законопроект, поданий Президентом Зеленським щодо відповідальності про незаконне збагачення, як сподівається Янченко, будуть розглянуті ВР у перші тижні, а можливо й у перші дні роботи. Хоча вона не впевнена, що це буде у перший же день роботи парламенту 9 скликання. Але вона сподівається, що вже у цей день нардепи попрацюють, а не лише проведуть урочисте засідання.

"Перше робоче засідання буде 29 серпня. Окрім урочистого засідання далі буде розглядатися питання порядку денного. Думаю, перші результативні рішення будуть прийняті 29 серпня. Але питання порядку денного ще буде обговорюватися і розглядатися на підготовчій депутатській групі", - сказала Янченко.

Нагадаємо, зміни до антикорупційного законодавства, які розробляються командою Президента Володимира Зеленського, пропонують, зокрема, визначити за викривачами корупції право на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,360.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.82