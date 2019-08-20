У Президента пропонують платити викривачам корупції до 10% від суми хабара

ukru
22 березня, 04:30 • 50941 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 127192 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 156905 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 145912 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 218964 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157058 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 190588 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 177220 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130797 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173682 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5 м/с
28 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 69623 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 82579 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 65054 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 63478 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 31096 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143020 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 218964 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 190588 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 177220 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 707 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 6821 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 127192 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104822 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 81405 перегляди
Актуальне
У Президента пропонують платити викривачам корупції до 10% від суми хабара

У Президента пропонують платити викривачам корупції до 10% від суми хабара

Київ • УНН

 • 15980 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Зміни до антикорупційного законодавства, які розробляються командою Президента Володимира Зеленського, пропонують, зокрема, визначити за викривачами корупції право на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента за підсумками обговорення цієї теми за участю заступника керівника Офісу Глави держави Руслана Рябошапки, передає УНН.

"Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування для викривання топ-корупціонерів", – повідомив Рябошапка.

Так, проекти законів, що готуються, регламентують:

  • способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,
  • процедури розгляду таких повідомлень,
  • права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації, включно з:
  • правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації,
  • правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність,
  • правом на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

"Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", – додав заступник керівника Офісу Президента.

"Відповідні законопроекти, підготовлені з урахуванням передвиборчих зобов’язань Володимира Зеленського, будуть внесені Президентом України як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України", - зазначили в ОПУ.

Нагадаємо, раніше керівник ОПУ Андрій Богдан доручив Національній раді з антикорупційної політики змінити надто лояльний КПК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,360.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.82