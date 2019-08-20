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У Президента предлагают платить обличителям коррупции до 10% от суммы взятки

У Президента предлагают платить обличителям коррупции до 10% от суммы взятки

Киев  •  УНН

 • 15978 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Изменения в антикоррупционное законодательство, которые разрабатываются командой Президента Владимира Зеленского, предлагают, в частности, определить за обличителями коррупции право на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам обсуждения этой темы с участием заместителя руководителя Офиса Главы государства Руслана Рябошапки, передает УНН.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, оказывающих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", - сообщил Рябошапка.

Так, проекты готовящихся законов регламентируют:

  • способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях,
  • процедуры рассмотрения таких сообщений,
  • права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая:
  • право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации,
  • право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность,
  • право на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", - добавил замруководителя Офиса Президента.

"Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины", - отметили в ОПУ.

Напомним, ранее руководитель ОПУ Андрей Богдан поручил Национальному совету по антикоррупционной политике изменить слишком лоялный КПК.

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