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У "Слузі народу" заявили про необхідність створення ТСК щодо розмови Порошенка і Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Необхідно встановити автентичність плівок розмови п’ятого Президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. Також потрібно терміново створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування цих плівок. Про це народний депутат України від фракції “Слуга народу” Леся Забуранна заявила в ефірі ток-шоу “19:00” з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим на телеканалі ZiK, передає УНН.

“Я прослуховувала те, що було записано на плівках...Особисто я переконана, як і більшість народних депутатів з усіх фракцій, ми будемо наполягати на тому, щоб тепер після встановлення автентичності цих плівок був проведений моніторинг і аналіз взаємовідносин між Україною і Росією з боку перших осіб протягом 2014-2019 років, і у разі встановлення державної зради...були відповідні наслідки...Тому, я щиро вірю, що після встановлення автентичності цих плівок є абсолютно терміновим, вкрай потрібним крок по створенню ТСК і розслідуванню не лише ТСК, а й відповідними правоохоронними органами всіх обставин і відповідно притягнення до відповідальності”, — зазначила Забуранна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна

Нагадаємо, “Слуга народу” в понеділок 13 липня може зібратися на засідання фракції

Як раніше повідомляли ЗМІ, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси п’ятого Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна.

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