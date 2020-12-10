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У “Слузі народу” заявили про недовіру до рішення уряду щодо карантину з 8 січня

У “Слузі народу” заявили про недовіру до рішення уряду щодо карантину з 8 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Рішення про новий жорсткий карантин з 8 по 24 січня викликає недовіру, і, скоріш за все, ухвалене неправильним шляхом. Про це сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.

"Треба розуміти, що зараз є недовіра до рішення уряду. Тому що у нас уже був "карантин вихідного дня". Який він дав результат, ми всі знаємо", - сказав нардеп.

На його думку, по всім показникам захворюваності, наразі в Україні необхідно вводити обмеження.

"Питання у тому, як його впроваджувати. Тут питання в тому, що ми впроваджували карантин у неконституційний спосіб… Зараз ми знову вводимо карантин неправильним шляхом. І я нажаль думаю, хотілося б, щоб це не справдилось, і Денис Шмигаль сказав, що він консультувався з представниками місцевого самоврядування, підприємцями, але буде знову бунт. Буде бунт мерів, будуть знову такі керівники місцевих рад, які скажуть, що не будуть виконувати обмежувальні заходи", - додав Качура.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України підтримав постанову про введення жорстких карантинних заходів щодо боротьби з розповсюдженням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

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