У “Слузі народу” заявили про недовіру до рішення уряду щодо карантину з 8 січня

"Треба розуміти, що зараз є недовіра до рішення уряду. Тому що у нас уже був "карантин вихідного дня". Який він дав результат, ми всі знаємо", - сказав нардеп.

На його думку, по всім показникам захворюваності, наразі в Україні необхідно вводити обмеження.

"Питання у тому, як його впроваджувати. Тут питання в тому, що ми впроваджували карантин у неконституційний спосіб… Зараз ми знову вводимо карантин неправильним шляхом. І я нажаль думаю, хотілося б, щоб це не справдилось, і Денис Шмигаль сказав, що він консультувався з представниками місцевого самоврядування, підприємцями, але буде знову бунт. Буде бунт мерів, будуть знову такі керівники місцевих рад, які скажуть, що не будуть виконувати обмежувальні заходи", - додав Качура.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України підтримав постанову про введення жорстких карантинних заходів щодо боротьби з розповсюдженням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.