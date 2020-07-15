У "Слузі народу" запевнили, що місцевих виборів на окупованих територіях не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Місцеві вибори на окупованих територіях проводитись не будуть. Про це сьогодні на брифінгу під Верховною Радою заявила народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, говорячи про проект постанови №3809, передає кореспондент УНН.
"Коли ми говоримо про місцеві вибори, на тимчасово окупованих територіях (вони - ред.) проводитись не будуть. Ми за постанову (№3809 – ред.) проголосуємо, і там буде чітко все прописано", – прокоментувала вона.
На її думку, було б логічно, якщо парламент спочатку проголосував за зміни в Виборчому кодексі і затвердив нові адміністративні межі.
"Але ми маємо цейнтнот, ми маємо дуже мало часу. І так буває, як-то кажуть, "чорний лебідь", він колись прилітає, колись ні. Я вважаю, що нам не треба легковажити з цією справою. Сьогодні стоять постанови, їх три. Ми говоримо про призначення місцевих виборів 25 жовтня поточного року. Ми говоримо про районування – там дуже великі питання… Різке скорочення районів призвело до негативного беку з регіонів… Третя постанова – це передача фінансів з районів на місця, в об’єднані територіальні громади", – розповіла Верещук.
Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада мала розглянути проект постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня. Однак постанову було відкликано на вимогу Президента Володимира Зеленського.
Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, що постанова про призначення місцевих виборів не була проголосована у зв’язку з позицією комітету, який наполягає, що призначати вибори слід після остаточного затвердження змін адміністративних меж.