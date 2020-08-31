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У "Слузі народу" відреагували на заяви Фокіна, не виключають його запрошення "на бесіду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Заяви заступника керівника української делегації у мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна є особистою позицією однієї людини. Про це сказав голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко журналістам на з’їзді партії у Києві, передає УНН.

У "Слузі народу" відреагували на заяви Фокіна, не виключають його запрошення "на бесіду"

"Ми (фракція – ред.) не збирались з цього приводу, але я вам можу сказати як голова партії: в принципі, я згоден з позицією Андрія Єрмака – це особиста думка пана Фокіна, він приступає до справ у ТКГ, він озвучив свою позицію, певною мірою. Це не є офіційною позицією ані влади, ані в цілому керівництва ТКГ. Ми стоїмо на тих позиціях, яких були. Але знов таки: у дискусії щодо пана Фокіна ідуть трактування його заяви... що я читав - саме про конституцію він не говорив. Він говорив просто про особливий статус, про амністію... Фактично, це "мінські угоди". Але, зрозуміло що, багато над цим працював Президент, і ми будемо підтримувати це політично – це відстоювати позицію України у цьому питанні", - сказав Корнієнко.

На запитання про те, чи викликала його політична сила Фокіна для надання пояснень, він заявив, що "ми можемо викликати для надання пояснень тих, кого призначаємо".

"ТКГ – це таке особливе юридичне утворення… Точно не нам його викликати. Ми можемо у рамках співпраці просто запросити на бесіду, на діалог. У нас з паном Кравчуком (головою української делегації у ТКГ Леонідом Кравчуком - ред.)  він відбувся, дуже конструктивний… Я думаю, з часом ми проведемо такий діалог і з паном Фокіним", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що "мінські угоди", а також пропоновані положення української делегації у ТКГ щодо ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу. Також голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції української делегації у ТКГ.

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