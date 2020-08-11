У "Слузі народу" відреагували на відпустку головного санлікаря: "це неприпустимо"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вчора стало відомо про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко перебуває у відпустці. І це попри чергові піки росту захворюваності в Україні на COVID-19. Таку ситуацію у "Слузі народу" назвали неприпустимою, передає УНН.
Так, за словами нардепа від фракції "Слуга народу" Ірини Верещук, така ситуація є неприпустимою і неприйнятною.
"Це неприпустимо. Це моя суб'єктивна оцінка. Це неприйнятно. Президент, прем'єр — всі на місці працюють, знають, що погіршується ситуація. Але можливо у пана Ляшка є якась інформація, про яку ми не знаємо - про те, що восени нам буде легше, чи ще важче, тому він сьогодні пішов у відпустку. Я не знаю, якими він керувався переконаннями, якими він керувався показниками, але так як це виглядає — це неприйнятно", - сказала вона.
Нагадаємо, учора, через погіршення епідситуації в Україні, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому обговорили питання зміни стратегії боротьби з коронавірусом.
Також нагадаємо, сьогодні Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за правилами безпеки щодо запобігання поширення COVID-19, оскільки очікувана восени "друга хвиля" поширення хвороби, схоже, що почалася вже.