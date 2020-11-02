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У "Слузі народу" шукають звернення Зеленського до партії

У "Слузі народу" шукають звернення Зеленського до партії

Київ • УНН

 • 17891 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У партійних чатах "Слуги народу" розбираються, де аудіоповідомлення, адресоване партії від Президента України Володимира Зеленського, яке опублікували у ЗМІ. Про це УНН розповів нардеп Олександр Качура.

"Я у чатах не бачив. В інформаційному каналі "Слуги народу" я написав у чат: що це за повідомлення, деталі? У чатах немає такого аудіоповідомлення, я не знаю", - сказав Качура.

Додамо, що сьогодні у ЗМІ з’явився аудіозапис Зеленського, де він звертається до монобільшості щодо свого законопроекту про звільнення суддів КСУ та інших питань. Зазначається, що це повідомлення було надіслане у партійний чат.

Відповідаючи на запитання, чи очікують Зеленського на фракції, Качура сказав: "Думаю, це логічно було б".

Як повідомляв УНН раніше, парламентська фракція "Слуга народу" сьогодні, 2 листопада, збереться на засідання, щоб обговорити президентський законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду. Підтримка законопроекту є, але нардеп Олександр Качура бачить інші варіанти вирішення цього питання, які не призведуть до негативних наслідків.

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