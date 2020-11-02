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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26968 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91386 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98772 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102799 просмотра

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В "Слуге народа" ищут обращение Зеленского к партии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В партийных чатах "Слуги народа" разбираются, где аудиосообщение, адресованное партии от Президента Украины Владимира Зеленского, которое опубликовали в СМИ. Об этом УНН рассказал нардеп Александр Качура.

"Я в чатах не видел. В информационном канале "Слуги народа" я написал в чат: что это за сообщение, детали? В чатах нет такого аудиосообщения, я не знаю", - сказал Качура.

Добавим, что сегодня в СМИ появилась аудиозапись Зеленского, где он обращается к монобольшинству относительно своего законопроекта об увольнении судей КСУ и других вопросов. Отмечается, что это сообщение было направлено в партийный чат.

Отвечая на вопрос, ожидают ли Зеленского на фракции, Качура сказал: "Думаю, это логично было бы".

Как сообщал УНН ранее, парламентская фракция "Слуга народа" сегодня, 2 ноября, соберется на заседание, чтобы обсудить президентский законопроект об увольнении судей Конституционного Суда. Поддержка законопроекта есть, но нардеп Александр Качура видит другие варианты решения этого вопроса, которые не приведут к негативным последствиям.

Украинские Национальные Новости

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