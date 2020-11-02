В "Слуге народа" ищут обращение Зеленского к партии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В партийных чатах "Слуги народа" разбираются, где аудиосообщение, адресованное партии от Президента Украины Владимира Зеленского, которое опубликовали в СМИ. Об этом УНН рассказал нардеп Александр Качура.
"Я в чатах не видел. В информационном канале "Слуги народа" я написал в чат: что это за сообщение, детали? В чатах нет такого аудиосообщения, я не знаю", - сказал Качура.
Добавим, что сегодня в СМИ появилась аудиозапись Зеленского, где он обращается к монобольшинству относительно своего законопроекта об увольнении судей КСУ и других вопросов. Отмечается, что это сообщение было направлено в партийный чат.
Отвечая на вопрос, ожидают ли Зеленского на фракции, Качура сказал: "Думаю, это логично было бы".
Как сообщал УНН ранее, парламентская фракция "Слуга народа" сегодня, 2 ноября, соберется на заседание, чтобы обсудить президентский законопроект об увольнении судей Конституционного Суда. Поддержка законопроекта есть, но нардеп Александр Качура видит другие варианты решения этого вопроса, которые не приведут к негативным последствиям.