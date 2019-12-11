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У "Слузі народу" розповіли, за яких умов можливі вибори на Донбасі восени 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Місцеві вибори на всій території України в жовтні 2020 року можливі за умови виконання безпекових умов. Про це на брифінгу щодо законопроекту про "особливий статус" Донбасу повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи можливі вибори у жовтні 2020 року на всій території Україні, Корнієнко зазначив, що "ми розуміємо, що спочатку треба виконати безпековий фактор".

"Ми пам’ятаємо, що якщо це вдасться, то тоді так, але розуміючи, що зараз є певна протилежність у цих позиціях з російською стороною, то поки що треба спочатку дійти згоди про це", - додав він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що восени 2020 року планує провести місцеві вибори на всій території України.

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