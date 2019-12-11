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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 70789 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102732 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115566 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146164 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях возможны выборы на Донбассе осенью 2020 года

В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях возможны выборы на Донбассе осенью 2020 года

Киев  •  УНН

 • 14429 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Местные выборы на всей территории Украины в октябре 2020 года возможны при условии выполнения условий безопасности. Об этом на брифинге относительно законопроекта об "особом статусе" Донбасса сообщил глава партии "Слуга народа", заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос о том, возможны ли выборы в октябре 2020 года на всей территории Украины, Корниенко отметил, что "мы понимаем, что сначала надо выполнить фактор безопасности".

"Мы помним, что если это удастся, то тогда да, но понимая, что сейчас есть определенная противоположность в этих позициях с российской стороной, то пока надо сначала договориться об этом", - добавил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на всей территории Украины.

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