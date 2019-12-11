В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях возможны выборы на Донбассе осенью 2020 года

Так, отвечая на вопрос о том, возможны ли выборы в октябре 2020 года на всей территории Украины, Корниенко отметил, что "мы понимаем, что сначала надо выполнить фактор безопасности".

"Мы помним, что если это удастся, то тогда да, но понимая, что сейчас есть определенная противоположность в этих позициях с российской стороной, то пока надо сначала договориться об этом", - добавил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на всей территории Украины.