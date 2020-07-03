У "Слузі народу" прокоментували, хто може стати головою НБУ замість Смолія

ukru
12:11 • 19333 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 43888 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 90418 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 114004 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 116191 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170594 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141223 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148331 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148825 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129422 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 131228 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 117459 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 117701 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 107295 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 28133 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 19333 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 43888 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 90418 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 114004 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 116191 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 11914 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107243 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107621 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125127 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141503 перегляди
Актуальне
У "Слузі народу" прокоментували, хто може стати головою НБУ замість Смолія

У "Слузі народу" прокоментували, хто може стати головою НБУ замість Смолія

Київ • УНН

 • 35905 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко - серед обговорюваних кандидатів на посаду керівника Національного банку України. Про це повідомила заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер, передає УНН.

На запитання про можливу кандидатуру Кирила Шевченка на посаду очільника НБУ Кравчук відповіла, що це "ймовірно".

"Прізвище Кирила Шевченка з "Укргазбанку" звучало серед кандидатур. Але, знову ж таки, мають бути офіційні подання, офіційні сигнали, а не просто переписки у внутрішньопартійному чаті", - сказала нардеп.

Окрім того, відповідаючи на запитання про ймовірні кандидатури на голову Нацбанку після Смолія, зокрема, чи може обійняти цю посаду голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, вона вказала, що "зарано ще говорити про конкретні прізвища".

"Щодо пана Гетманцева - в нього один із найактивніших комітетів цієї Ради. Я думаю, що було б погано його втратити, такого фахового голову комітету. Але, звичайно, якщо він сам цього забажає... Але я не чула про таке його бажання", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на запитання про ймовірну кандидатуру колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка на місце голови НБУ, Кравчук зазначила, що "питання про Яценюка - це не що інше, ніж чутки". "І навряд чи будуть голоси в монобільшості на призначення Яценюка. Хоча, звісно, він як один із попередників - він очолював Нацбанк, кваліфікаційно цьому відповідає, але політично - ні", - додала вона.

Також нардеп, відповідаючи на відповідне запитання, вказала: "Милованов теж не думаю".

Нагадаємо, що ймовірно, сьогодні, 3 липня, ввечері під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32