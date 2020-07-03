У "Слузі народу" прокоментували, хто може стати головою НБУ замість Смолія

На запитання про можливу кандидатуру Кирила Шевченка на посаду очільника НБУ Кравчук відповіла, що це "ймовірно".

"Прізвище Кирила Шевченка з "Укргазбанку" звучало серед кандидатур. Але, знову ж таки, мають бути офіційні подання, офіційні сигнали, а не просто переписки у внутрішньопартійному чаті", - сказала нардеп.

Окрім того, відповідаючи на запитання про ймовірні кандидатури на голову Нацбанку після Смолія, зокрема, чи може обійняти цю посаду голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, вона вказала, що "зарано ще говорити про конкретні прізвища".

"Щодо пана Гетманцева - в нього один із найактивніших комітетів цієї Ради. Я думаю, що було б погано його втратити, такого фахового голову комітету. Але, звичайно, якщо він сам цього забажає... Але я не чула про таке його бажання", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на запитання про ймовірну кандидатуру колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка на місце голови НБУ, Кравчук зазначила, що "питання про Яценюка - це не що інше, ніж чутки". "І навряд чи будуть голоси в монобільшості на призначення Яценюка. Хоча, звісно, він як один із попередників - він очолював Нацбанк, кваліфікаційно цьому відповідає, але політично - ні", - додала вона.

Також нардеп, відповідаючи на відповідне запитання, вказала: "Милованов теж не думаю".

Нагадаємо, що ймовірно, сьогодні, 3 липня, ввечері під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України.