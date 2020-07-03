В "Слуге народа" прокомментировали, кто может стать главой НБУ вместо Смолия

На вопрос о возможной кандидатуре Кирилла Шевченко на должность главы НБУ Кравчук ответила, что это "вероятно".

"Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур. Но, опять же, должны быть официальные представления, официальные сигналы, а не просто переписки во внутрипартийной чате", - сказала нардеп.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможных кандидатурах на главу Нацбанка после Смолия, в частности, может ли занять эту должность глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, она указала, что "рано еще говорить о конкретных фамилиях".

"Относительно господина Гетманцева - у него один из самых активных комитетов этой Рады. Я думаю, что было бы плохо его потерять, такого профессионального председателя комитета. Но, конечно, если он сам этого пожелает... Но я не слышала о таком его желании", - сказала Кравчук.

Отвечая на вопрос о возможной кандидатуре бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка на пост главы НБУ, Кравчук отметила, что "вопрос о Яценюке - это не что иное, как слухи". "И вряд ли будут голоса у монобольшинства на назначение Яценюка. Хотя, конечно, он один из предшественников - он возглавлял Нацбанк, квалификационно этом отвечает, но политически - нет", - добавила она.

Также нардеп, отвечая на соответствующий вопрос, указала: "Милованов тоже не думаю".

Напомним, что вероятно, сегодня, 3 июля, вечером во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.