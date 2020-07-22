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У "Слузі народу" прокоментували блокування зниження "зеленого" тарифу

У "Слузі народу" прокоментували блокування зниження "зеленого" тарифу

Київ • УНН

 • 23790 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала проект постанови нардепа Анни Скороход, який заблокував підписання законопроекту про зниження "зеленого" тарифу, повідомляє УНН.

"Постанову треба "провалити", така думка однакова у всіх тих багатьох депутатів, які проголосували за законопроект. І я думаю, безсумнівно, це буде провалено - питання тільки коли", - зазначила Кравчук.

На питання, чи планується найближчим часом проведення позачергової сесії ВР для розблокування законопроекту, Кравчук відповіла, що це залежить від голови фракції або ж від Офісу Президента.

"У будь-якому випадку, сесія має скликатися за три дні. Поки що таких розмов, які питання вносяться на розгляд позачергової сесії, немає", - підкреслила заступниця голови фракції.

Зазначимо, поки ця постанова не буде проголосована у парламенті, який завершив свою роботу до 1 вересня, законопроект про зниження "зелених" тарифів не зможе підписати Президент. Це означає, що в дії невизначений час залишатимуться нинішні надмірні тарифи, які вигідні бізнесу і невигідні споживачам.

За підрахунками Міненерго, тільки у липні українці втратять майже 1 мільярд гривень. Тобто кожен день відтягування підписання законопроекту обходиться у 30 млн грн.

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