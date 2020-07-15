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У "Слузі народі" розповіли, коли Рада повторно розгляне постанову по створенню та ліквідації районів

У "Слузі народі" розповіли, коли Рада повторно розгляне постанову по створенню та ліквідації районів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Проект постанови про створення та ліквідацію районів буде повторно внесений зі змінами для розгляду Верховною Радою, голосування по ньому відбудеться у четвер або п’ятницю. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Так, на питання, чи буде повторно внесений зі змінами на розгляд ВР проект постанови про створення та ліквідації районів, Кравчук відповіла: "Так, очевидно це буде голосуватися у четвер, адже сьогодні о 15:00 буде засідання комітету, будуть внесені додаткові правки, зокрема, очевидно, по Хмельницькій області. Тому в четвер, максимум у п’ятницю, ми вийдемо на голосування в залі".

Нагадаємо, що 13 липня у ВР на порядку денному був розгляд проекту постанови про визначення дати місцевих виборів в Україні. Президент України Володимир Зеленський направив листа до Верховної Ради з тим, щоб парламентарі не розглядали це питання саме в цей день.

Як пояснив голова ВРУ Дмитро Разумков, постанова про призначення місцевих виборів не була проголосована у зв’язку з позицією комітету, який наполягає, що призначати вибори слід після остаточного затвердження змін адміністративних меж

Верховна Рада планувала розглянути проект постанови №3650 про утворення та ліквідацію районів на сьогоднішньому засіданні, після чого планувала розглянути постанову про призначення чергових місцевих виборів в Україні, розгляд якої відклали у ВР через звернення Президента Зеленського. 

Втім, нардепи вирішили не розглядати на сьогоднішньому засіданні проект постанови №3650 щодо ліквідації і створення районів. 

Водночас, після цього ВР призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

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