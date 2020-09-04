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У службовців тюрем можуть з'явитися відеореєстратори: як в Україні хочуть захищати від катувань у місцях несвободи

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Офіс Генпрокурора розробив пропозиції щодо підвищення гарантій захисту потерпілих від катувань у місцях несвободи. Так, пропонується змінити порядок переміщення до інших установ осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань та стали жертвами насильства з боку адміністрації цих місць несвободи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У службовців тюрем можуть з'явитися відеореєстратори: як в Україні хочуть захищати від катувань у місцях несвободи

“Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням розробили пропозиції щодо внесення низки змін до нормативно-правових актів Міністерства юстиції, які регламентують діяльність установ Державної кримінально-виконавчої служби. Вони стосуються підвищення гарантій захисту потерпілих від катувань та насильства, які відбувають покарання або перебувають у місцях попереднього ув’язнення”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зміни розроблені на виконання рішення координаційної наради керівників правоохоронних органів щодо протидії катуванням, що відбулася 4 червня 2020 року під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Зокрема, пропонується змінити порядок переміщення до інших установ осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань та стали жертвами насильства з боку адміністрації цих місць несвободи. Переміщення має здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого чи прокурора, які здійснюють розслідування за таким фактом, та не повинно потребувати дозволу з боку інших посадових осіб.

ЧИТАЙТК ТАКОЖ: З початку року в Україні обліковано близько 90 проваджень через катування

Також прокурори ініціюють забезпечення обов’язкового використання портативних відеореєстраторів службовими особами пенітенціарних установ, які застосовують заходи примусу по відношенню до в’язнів, а також збереження та захист отриманої інформації. Наразі персоналу надано лише право використовувати додаткові технічні засоби.

Наразі пропозиції спрямовані до Міністерства юстиції для опрацювання та врахування в роботі.

Щорічно в середньому правоохоронні органи реєструють близько 40 кримінальних проваджень щодо катувань та насильства в місяцях несвободи. Департаментом Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у 5 таких провадженнях, які мають резонансний характер та велику кількість потерпілих.

Нагадаємо, за 8 місяців цього року за вчинення катувань було повідомлено про підозру 18 правоохоронцям, тоді як за весь 2019 рік тільки 2.

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