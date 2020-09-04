У служащих тюрем могут появиться видеорегистраторы: как в Украине хотят защищать от пыток в местах несвободы

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Офис генпрокурора разработал предложения по повышению гарантий защиты пострадавших от пыток в местах несвободы. Так, предлагается изменить порядок перемещения в другие учреждения лиц, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний и которые стали жертвами насилия со стороны администрации этих мест несвободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Генпрокурора.