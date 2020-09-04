У служащих тюрем могут появиться видеорегистраторы: как в Украине хотят защищать от пыток в местах несвободы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Офис генпрокурора разработал предложения по повышению гарантий защиты пострадавших от пыток в местах несвободы. Так, предлагается изменить порядок перемещения в другие учреждения лиц, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний и которые стали жертвами насилия со стороны администрации этих мест несвободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам разработали предложения о внесении ряда изменений в нормативно-правовые акты Министерства юстиции, регламентирующие деятельность учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. Они касаются повышения гарантий защиты пострадавших от пыток и насилия, отбывающих наказание или находящихся в местах предварительного заключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения разработаны во исполнение решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов по противодействию пыткам, состоявшегося 4 июня 2020 года под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
В частности, предлагается изменить порядок перемещения в другие учреждения лиц, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний и которые стали жертвами насилия со стороны администрации этих мест несвободы. Перемещение должно осуществляться исключительно на основании постановления следователя или прокурора, осуществляющих расследование по таким фактам, и не должно требовать разрешения со стороны других должностных лиц.
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Также прокуроры инициируют обеспечение обязательного использования портативных видеорегистраторов должностными лицами пенитенциарных учреждений, применяющимие меры принуждения по отношению к заключенным, а также сохранение и защиту полученной информации. Сейчас персоналу предоставлено лишь право использовать дополнительные технические средства.
Сейчас предложения направлены в Министерство юстиции для рассмотрения и учета в работе.
Ежегодно в среднем правоохранительные органы регистрируют около 40 производств о пытках и насилии в месяцах несвободы. Департаментом Офиса Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство в 5 таких производствах, которые имеют резонансный характер и большое количество пострадавших.
Напомним, за 8 месяцев этого года за совершение пыток было сообщено о подозрении 18 правоохранителям, тогда как за весь 2019 год только 2.