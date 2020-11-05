У службі крові не знають, що і як робити з "ковідною" плазмою: нормативна документація відсутня

“Ні нормативної документації, яку той же пан Ляшко (головний санітарний лікар — ред.) повинен був узгодити і підписати у міністра охорони здоров’я — наказ про порядок забору цієї „ковідної“ плазми. Як з нею працювати, що з нею робити, який контингент піддається? Це абсолютно, скажімо так, наказова технологія в якій прописується алгоритм дії для служби крові, що вона повинна робити”, — розповів Яворський.

Головлікар пояснює, що тільки після розробленого алгоритму дій зі збору “ковідної” плазми можна говорити про виділення фінансування на забезпечення цього процесу.

“Після всіх цих дій вона повинна була бути проконтрольована — ця система, і повинні були бути виділені гроші. Ось я, як головний лікар найбільшої області говорю, що я про це нічого не знаю. Я не мав з цього приводу ніяких офіційних документів, і нормативної бази від МОЗ я не отримував. Те, що пан Ляшко заявляє по телевізору і по радіо — я не бачу ніяких законодавчих дій під це”, — розповів він.

Нагадаємо, раніше провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, експерт Центру з контролю захворюваності CDC (Атланта, США) Михайло Фаворов заявляв, що Україна повинна готувати плазму для своїх хворих COVID-19.

За його словами, використання її при лікуванні важких пацієнтів показало хороші результати в США: смертність знизилася на 35%.



Тестувати плазму донорів на наявність антитіл до “ковіду” можна виключно методом ІФА-тестування, відзначав епідеміолог.