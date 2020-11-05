В службе крови не знают, что и как делать с "ковидной" плазмой: нормативная документация отсутсвует

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве планируют потратить 60 млн грн для обеспечения учреждений здравоохранения, работающих с донорской кровью и ее компонентами, тестированием на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Эта кровь с антителами необходима для создания “ковидной” плазмы, которой уже во всем мире лечат тяжелобольных на COVID-19. В свою очередь, главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский заявил, что нормативная документация о порядке забора “ковидной” плазмы отсутствует, а служба крови не имеет ни малейшего понятия о том, как это будет осуществляться.