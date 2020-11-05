В службе крови не знают, что и как делать с "ковидной" плазмой: нормативная документация отсутсвует
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве планируют потратить 60 млн грн для обеспечения учреждений здравоохранения, работающих с донорской кровью и ее компонентами, тестированием на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Эта кровь с антителами необходима для создания “ковидной” плазмы, которой уже во всем мире лечат тяжелобольных на COVID-19. В свою очередь, главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский заявил, что нормативная документация о порядке забора “ковидной” плазмы отсутствует, а служба крови не имеет ни малейшего понятия о том, как это будет осуществляться.
“Нет нормативной документации, которую тот же пан Ляшко (главный санитарный врач — ред.) должен был согласовать и подписать у министра здравоохранения — приказ о порядке забора этой „ковидной“ плазмы. Как с ней работать, что с ней делать, какой контингент подвергается? Это абсолютно, скажем так, приказная технология в которой прописывается алгоритм действия для службы крови, что она должна делать”, — рассказал Яворский.
Главврач поясняет, что только после разработанного алгоритма действий по сбору “ковидной” плазмы можно говорить о выделении финансирования на обеспечение этого процесса.
“После всех этих действий она должна была быть проконтролирована — эта система, и должны были быть выделены деньги. Вот я, как главный врач крупнейшей области говорю, что я об этом ничего не знаю. Я не имел по этому поводу никаких официальных документов, и нормативной базы от Минздрава я не получал. То, что пан Ляшко заявляет по телевизору и по радио — я не вижу никаких законодательных действий под это”, — рассказал он.
Напомним, ранее ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов заявлял, что Украина должна готовить плазму для своих больных COVID-19.
По его словам, использование ее при лечении тяжелых пациентов показало хорошие результаты в США: смертность снизилась на 35%.
Тестировать плазму доноров на наличие антител к “ковиду” можно исключительно методом ИФА-тестирования, отмечал эпидемиолог.