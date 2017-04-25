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У Службі автодоріг Черкащини не прокоментували участь у їх тендері компанії, яка будує метро в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Служба автомобільних доріг Черкаської області відмовилася коментувати участь в їх тендері компанії, яка нині займається будівництвом метро в Москві, повідомляє УНН з посиланням на відповідь Служби.

Пославшись на закон про доступ до публічної інформації, в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області В.Деміденко відмовив у розгляді інформаційного запиту УНН щодо того, чи вважає за доцільне Служба допуск до своїх тендерах компаній, що працюють в Російській Федерації.

Зокрема, мова йде про компанії асоціації "Інтербудмонтаж" (Трасстроймеханізація), що претендують на тендер Служби автомобільних доріг Черкаської області вартістю 120 млн грн.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що українська асоціація "Інтербудмонтаж" будує два станційних комплекси метро в Москві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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