У Службі автодоріг Черкащини не прокоментували участь у їх тендері компанії, яка будує метро в Москві

Пославшись на закон про доступ до публічної інформації, в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області В.Деміденко відмовив у розгляді інформаційного запиту УНН щодо того, чи вважає за доцільне Служба допуск до своїх тендерах компаній, що працюють в Російській Федерації.

Зокрема, мова йде про компанії асоціації "Інтербудмонтаж" (Трасстроймеханізація), що претендують на тендер Служби автомобільних доріг Черкаської області вартістю 120 млн грн.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що українська асоціація "Інтербудмонтаж" будує два станційних комплекси метро в Москві.