В Службе автодорог Черкасской области не прокомментировали участие в их тендере компании, строящей метро в Москве

Сославшись на закон о доступе к публичной информации, в.о. начальника Службы автомобильных дорог в Черкасской области В.Демиденко отказал в рассмотрении информационного запроса УНН относительно того, считает ли целесообразным Служба допуск к своим тендерам компаний, работающих в Российской Федерации.

В частности, речь идет о компаниях ассоциации “Интербудмонтаж” (Трасстроймеханизация), претендующих на тендер Службы автомобильных дорог Черкасской области стоимостью 120 млн грн.

Напомним, ранее УНН сообщал, что украинская ассоциация “Интербудмонтаж” строит два станционных комплекса метро в Москве.