У Слов’янську загинула півторарічна дитина, випавши з вікна п’ятого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Слов'янську Донецької області хлопчик загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху. У цей момент мати перебувала вдома. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Слов'янський відділ поліції Донецькій області.
Трагедія сталась 27 березня близько 17:45 у провулку Виноградному.
Мешканці багатоквартирного будинку побачили, що під вікнами лежить дитина та викликали "швидку допомогу" і поліцію.
На місці події правоохоронці встановили, що хлопчик віком півтора роки випав з квартири на 5 поверсі.
За цим фактом Слов'янським відділом поліції відрито кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за п. 2 ч. 2 ст. 115 (з приміткою "нещасний випадок") та ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Донеччині 11-річний школяр отруївся алкоголем.