В Славянске погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна пятого этажа

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86839 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100665 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102821 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102050 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110211 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99412 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104586 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106467 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131421 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Славянске погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна пятого этажа

В Славянске погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна пятого этажа

Киев  •  УНН

 • 18972 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Славянске Донецкой области мальчик погиб в результате падения из окна пятого этажа. В этот момент мать находилась дома. Полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.

Трагедия произошла 27 марта около 17:45 в переулке Виноградном.

Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали "скорую помощь" и полицию.

На месте происшествия правоохранители установили, что мальчик в возрасте полтора года выпал из квартиры на 5 этаже.

По данному факту Славянским отделом полиции отрыто уголовные производства с предварительной квалификацией по п. 2 ч. 2 ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Донецкой области 11-летний школьник отравился алкоголем.

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