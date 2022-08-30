У Слов’янську війська рф обстріляли базу Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Слов’янську Донецької області російські війська обстріляли евакуаційну базу Товариства Червоного Хреста України. Про це в Telegram повідомила Слов'янська ВЦА, інформує УНН.
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"Росіяни обстріляли евакуаційну базу Товариства Червоного Хреста України в Слов’янську. Ворожий удар зі 152-міліметрової артилерії стався у понеділок, 29 серпня. По об’єкту влучили чотири снаряди. Зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі. На щастя, ніхто з волонтерів не постраждав", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, базу використовували для розміщення волонтерів, які з 18 квітня займалися евакуацією поранених та хворих. Також вони доправляли місцевим жителям продуктові набори, засоби гігєни, брезент, поліетилен для ремонту будинків, ковдри, ліки та питну воду.
"На всіх картах це місце позначено як будинок Червоного Хреста. Російське командування знало, що військових об'єктів ні на самій базі, ні на околицях немає", – зазначив представник Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов.
Він додав, що волонтери продовжать евакуацію мирних жителів на техніці, яка залишилася.