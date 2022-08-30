В Славянске войска рф обстреляли базу Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Славянске Донецкой области российские войска обстреляли эвакуационную базу Общества Красного Креста Украины. Об этом в Telegram сообщила Славянская ВГА, информирует УНН.
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"Россияне обстреляли эвакуационную базу Общества Красного Креста Украины в Славянске. Вражеский удар со 152-миллиметровой артиллерии произошел в понедельник, 29 августа. По объекту попали четыре снаряда. Разрушено здание, повреждены три автомобиля. К счастью, никто из волонтеров не пострадал", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, базу использовали для размещения волонтеров, которые с 18 апреля занимались эвакуацией раненых и больных. Также они доставляли местным жителям продуктовые наборы, средства гигиены, брезент, полиэтилен для ремонта домов, одеяла, лекарства и питьевую воду.
"На всех картах это место обозначено как дом Красного Креста. Российское командование знало, что военных объектов ни на самой базе, ни на окраинах нет", – отметил представитель Общества Красного Креста Украины Тарас Логгин.
Он добавил, что волонтеры продолжат эвакуацию мирных жителей на оставшейся технике.