У Словенії зафіксовано найбільшу щоденну кількість випадків COVID-19

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В даний час у Словенії, населення якої становить близько двох мільйонів осіб, зареєстровано 29 354 активних випадків захворювання на COVID-19. Повністю вакциновано 1,12 мільйонів осіб, або 53% від загальної чисельності населення.

Цього тижня медичні експерти країни запропонували посилити обмеження на збори, зокрема скоротити години роботи барів та ресторанів та зобов'язати державних службовців працювати вдома.

Очікується, що уряд Словенії обговорить подальші дії щодо пандемії у четвер.

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