Словенія призупиняє вакцинацію Johnson & Johnson після смерті 20-річної дівчини

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Призупинка буде діяти доти, доки експерти не вивчать, чи існує зв'язок між смертю жінки від інсульту і вакциною, яку вона отримала двома тижнями раніше, сказав міністр охорони здоров'я країни Янез Поклукар.

Популярність однодозової вакцини в Словенії в останні тижні зросла після того, як влада широко запровадила COVID-пропуски, у тому числі для роботи у всіх державних установах. Уряд схвалив закупівлю додаткових 100 тисяч доз J&J в Угорщини у відповідь на зростаючий попит.

"Смерть жінки цього тижня стала другим серйозним випадком побічних ефектів уколів Johnson & Johnson, які зробили близько 120 тисячам осіб в Словенії", цитує видання офіційне інформаційне агентство STA.

Однак "переваги як і раніше переважують ризики", - сказав голова МОЗ країни.

Проте, це оголошення, ймовірно, лише посилить протести, заплановані на середу в столиці країни Любляні, проти вакцинації і заходів проти коронавірусу, відзначає видання.

Додамо

Як і в більшості країн Центральної і Східної Європи, у Словенії за останні тижні спостерігається зростання захворюваності. У країні з населенням близько 2 мільйонів осіб повністю вакциновано майже 48% населення, що нижче, ніж у багатьох інших країнах ЄС. Словенія рекомендувала вакцини Johnson & Johnson всім людям старше 18 років, на відміну від деяких країн, які обмежили її використання тільки літніми людьми.