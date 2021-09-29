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Словения приостанавливает вакцинацию Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки

Словения приостанавливает вакцинацию Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки

Киев  •  УНН

 • 30761 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Словения в среду приостановила вакцинацию вакциной от коронавируса Johnson & Johnson, на время расследования смерти 20-летней девушки, в то время как тысячи людей начали собираться в знак протеста против вакцинации в этой небольшой стране ЕС, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Приостановка будет действовать до тех пор, пока эксперты не изучат, существует ли связь между смертью женщины от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее, сказал министр здравоохранения страны Янез Поклукар.

Популярность однодозной вакцины в Словении в последние недели возросла после того, как власти широко ввели COVID-пропуска, в том числе для работы во всех государственных учреждениях. Правительство одобрило закупку дополнительных 100 тысяч доз J&J у Венгрии в ответ на растущий спрос.

"Смерть женщины на этой неделе стала вторым серьезным случаем побочных эффектов уколов Johnson & Johnson, которые сделали около 120 тысячам человек в Словении", цитирует издание официальное информационное агентство STA.

Однако "преимущества по-прежнему перевешивают риски", - сказал глава Минздрава страны.

Однако, это объявление, вероятно, только усилит протесты, запланированные на среду в столице страны Любляне, против вакцинации и мер против коронавируса, отмечает издание.

Добавим

Как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, в Словении за последние недели наблюдается рост заболеваемости. В стране с населением около 2 миллионов человек полностью вакцинированы почти 48% населения, что ниже, чем во многих других странах ЕС. Словения рекомендовала вакцины Johnson & Johnson всем людям старше 18 лет, в отличие от некоторых стран, которые ограничили ее использование только пожилыми людьми.

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