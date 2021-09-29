Словения приостанавливает вакцинацию Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Словения в среду приостановила вакцинацию вакциной от коронавируса Johnson & Johnson, на время расследования смерти 20-летней девушки, в то время как тысячи людей начали собираться в знак протеста против вакцинации в этой небольшой стране ЕС, пишет УНН со ссылкой на AP.