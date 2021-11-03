В Словении зафиксировано самое большое ежедневное количество случаев COVID-19

Детали

В настоящее время в Словении, население которой составляет около двух миллионов человек, зарегистрировано 29 354 активных случаев заболевания COVID-19. Полностью вакцинированы 1,12 миллионов человек, или 53% от общей численности населения.

На этой неделе медицинские эксперты страны предложили ужесточить ограничения на сборы, в частности сократить часы работы баров и ресторанов и обязать государственных служащих работать дома.

Ожидается, что правительство Словении обсудит дальнейшие действия по пандемии в четверг.

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