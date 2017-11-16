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У Словаччині затримали дві вантажівки з біженцями

У Словаччині затримали дві вантажівки з біженцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Поліція Словаччини затримала дві вантажівки, всередині яких були замкнені 78 біженців. Про це в середу, 15 листопада, повідомила її прес-служба в Братиславі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Вантажівки були затримані в промисловому місті Жиліна на північному заході країни, недалеко від кордону з Чехією. Біженці з Сирії, Іраку та Ірану виїхали з Румунії, проїхали через Угорщину і прямували до Німеччини.

Водіями вантажівок виявилися громадяни Туреччини.

За даними словацьких ЗМІ, контрабандисти отримали по 500 євро за кожного біженця.

Як повідомляв УНН, в Середземному морі виявили човен мігрантів з трупами 26-ти дівчат.

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