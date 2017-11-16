У Словаччині затримали дві вантажівки з біженцями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Поліція Словаччини затримала дві вантажівки, всередині яких були замкнені 78 біженців. Про це в середу, 15 листопада, повідомила її прес-служба в Братиславі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Вантажівки були затримані в промисловому місті Жиліна на північному заході країни, недалеко від кордону з Чехією. Біженці з Сирії, Іраку та Ірану виїхали з Румунії, проїхали через Угорщину і прямували до Німеччини.
Водіями вантажівок виявилися громадяни Туреччини.
За даними словацьких ЗМІ, контрабандисти отримали по 500 євро за кожного біженця.
Як повідомляв УНН, в Середземному морі виявили човен мігрантів з трупами 26-ти дівчат.