В Словакии задержаны два грузовика с беженцами

Грузовики были задержаны в промышленном городе Жилина на северо-западе страны, недалеко от границы с Чехией. Беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выехали из Румынии, проехали через Венгрию и направлялись в Германию.

Водителями грузовиков оказались граждане Турции.

По данным словацких СМИ, контрабандисты получили по 500 евро за каждого беженца.

Как сообщал УНН, в Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек.