В Словакии задержаны два грузовика с беженцами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Полиция Словакии задержала два грузовика, внутри которых были заперты 78 беженцев. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила ее пресс-служба в Братиславе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Грузовики были задержаны в промышленном городе Жилина на северо-западе страны, недалеко от границы с Чехией. Беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выехали из Румынии, проехали через Венгрию и направлялись в Германию.
Водителями грузовиков оказались граждане Турции.
По данным словацких СМИ, контрабандисты получили по 500 евро за каждого беженца.
Как сообщал УНН, в Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек.