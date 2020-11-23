У Словаччині розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вранці у понеділок у Словаччині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes Sprinter з українською реєстрацією. Про це повідомляє пресслужба словацької поліції у Facebook, передає УНН.
За даними правоохоронців, ДТП сталася на трасі R1 у районі міста Тековське Нємце.
Ймовірно, водій Mercedes Sprinter "заснув за кермом і врізався у вантажівку Iveco, яка була попереду", - повідомляють у пресслужбі.
Повідомляється, що в автокатастрофі загинув один пасажир автобуса, водій і другий пасажир отримали травми й були доставлені до лікарні.
Водії обох транспортних засобів пройшли тест на алкоголь, який дав негативний результат.
Нагадаємо, на початку листопада у результаті масштабної ДТП у Польщі загинули чотири людини, серед жертв - дві українки.
Як повідомляв УНН, раніше у Польщі під час затримання громадянина України правоохоронці застосували електрошокер і газовий балончик. У результаті - чоловік помер.