В Словакии разбился микроавтобус с украинцами: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Утром в понедельник в Словакии произошла смертельная ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter с украинской регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба словацкой полиции в Facebook, передает УНН.
По данным правоохранителей, ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце.
Вероятно, водитель Mercedes Sprinter "уснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, который был впереди", - сообщают в пресс-службе.
Сообщается, что в автокатастрофе погиб один пассажир автобуса, водитель и второй пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Водители обоих транспортных средств прошли тест на алкоголь, который дал отрицательный результат.
Напомним, в начале ноября в результате масштабного ДТП в Польше погибли четыре человека, среди жертв - две украинки.
Как сообщал УНН, ранее в Польше во время задержания гражданина Украины стражи порядка применили электрошокер и газовый баллончик. В результате - мужчина умер.