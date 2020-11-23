В Словакии разбился микроавтобус с украинцами: есть погибшие и раненые

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Утром в понедельник в Словакии произошла смертельная ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter с украинской регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба словацкой полиции в Facebook, передает УНН.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце.

Вероятно, водитель Mercedes Sprinter "уснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, который был впереди", - сообщают в пресс-службе.

Сообщается, что в автокатастрофе погиб один пассажир автобуса, водитель и второй пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Водители обоих транспортных средств прошли тест на алкоголь, который дал отрицательный результат.

Напомним, в начале ноября в результате масштабного ДТП в Польше погибли четыре человека, среди жертв - две украинки.

Как сообщал УНН, ранее в Польше во время задержания гражданина Украины стражи порядка применили электрошокер и газовый баллончик. В результате - мужчина умер.

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