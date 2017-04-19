У Словаччині представили прозору каву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Брати Адам і Девід Нейджі, які живуть в Словаччині, представили "першу в світі прозору каву" Clear Coffee, передає УНН з посилання на офіційний сайт продукції.
Вона продається в пляшках по 200 мл, пити напій треба охолодженим, і він дійсно виглядає прозорим.
Як розповідають брати, в основі інноваційної кави – зерна арабіки. При цьому розробники не розповідають, як саме досягається прозорість, просто підкреслюючи, що це повністю новий метод.
Як зауважив один з братів-співавторів продукту, смажені кавові зерна обробляються протягом одного тижня після того, як вони смажаться.
"Ми обробляємо смажені кавові зерна протягом одного тижня після того, як вони смажаться. Виробничий процес самого напою займає близько трьох годин", – розповів Девід Нейджі.
Виробник підкреслює, що Clear Coffee на відміну від звичайної кави не фарбує зуби. При цьому вміст кофеїну в ній – 50 мг на 100 мл. Поки що напій продається тільки у Великій Британії та Словаччині і коштує близько 100 грн за пляшку.
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