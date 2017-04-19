В Словакии представили прозрачный кофе

Она продается в бутылках по 200 мл, пить напиток надо охлажденным, и он действительно выглядит прозрачным.

Как рассказывают братья, в основе инновационного кофе - зерна арабики. При этом разработчики не рассказывают, как достигается прозрачность, просто подчеркивая, что это полностью новый метод.

Как заметил один из братьев-соавторов продукта, жареные кофейные зерна обрабатываются в течение одной недели после того, как они жарятся.

"Мы обрабатываем жареные кофейные зерна в течение одной недели после того, как они жарятся. Производственный процесс самого напитка занимает около трех часов", - рассказал Дэвид Нейджи.

Производитель подчеркивает, что Clear Coffee в отличие от обычного кофе не окрашивает зубы. При этом содержание кофеина в нем - 50 мг на 100 мл. Пока напиток продается только в Великобритании и Словакии и стоит около 100 грн за бутылку.

Как сообщал УНН, в Калифорнии роботов привлекли к приготовлению бургеров.