В Словакии представили прозрачный кофе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35967 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100961 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153470 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115229 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115811 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112147 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103498 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152845 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Словакии представили прозрачный кофе

В Словакии представили прозрачный кофе

Киев  •  УНН

 • 18999 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Братья Адам и Дэвид Нейджи, которые живут в Словакии, представили "первый в мире прозрачный кофе" Clear Coffee, передает УНН со ссылкой на официальный сайт продукции.

Она продается в бутылках по 200 мл, пить напиток надо охлажденным, и он действительно выглядит прозрачным.

Как рассказывают братья, в основе инновационного кофе - зерна арабики. При этом разработчики не рассказывают, как достигается прозрачность, просто подчеркивая, что это полностью новый метод.

Как заметил один из братьев-соавторов продукта, жареные кофейные зерна обрабатываются в течение одной недели после того, как они жарятся.

"Мы обрабатываем жареные кофейные зерна в течение одной недели после того, как они жарятся. Производственный процесс самого напитка занимает около трех часов", - рассказал Дэвид Нейджи.

Производитель подчеркивает, что Clear Coffee в отличие от обычного кофе не окрашивает зубы. При этом содержание кофеина в нем - 50 мг на 100 мл. Пока напиток продается только в Великобритании и Словакии и стоит около 100 грн за бутылку.

Как сообщал УНН, в Калифорнии роботов привлекли к приготовлению бургеров.

 

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