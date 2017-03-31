У слідства немає підстав для затримання керівництва АМКУ - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У слідства немає підстав для вручення підозр і затримання керівництва Антимонопольного комітету України. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день у нас немає підстав для оголошення їм (керівництву АМКУ — ред.) підозр, а тим більше затримання”, — сказав Ю.Луценко.
Він нагадав, що затримання за корупційні дії — це функція виключно НАБУ.
Як повідомляв УНН, 31 березня в Антимонопольному комітеті розпочалися обшуки за участю ГПУ.