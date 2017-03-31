У следствия нет оснований для задержания руководства АМКУ - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. У следствия нет оснований для вручения подозрений и задержания руководства Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им (руководству АМКУ — ред.) подозрений, а тем более задержания”, — сказал Ю.Луценко.
Он напомнил, что задержание за коррупционные действия — это функция исключительно НАБУ.
Как сообщал УНН, 31 марта в Антимонопольном комитете начались обыски с участием ГПУ.