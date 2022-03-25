У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У місті Славутич Київської області попередили про роботу снайперів, жителям заборонили пересуватися містом. Про це інформує Славутицька міська рада, пише УНН.
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“Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери”, - йдеться в повідомленні.
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За даними розвідки Великої Британії, завдяки контратакам українські військові знову зайняли міста та оборонні позиції до 35 кілометрів на схід від Києва.