У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів

Цитата

“Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери”, - йдеться в повідомленні.

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За даними розвідки Великої Британії, завдяки контратакам українські військові знову зайняли міста та оборонні позиції до 35 кілометрів на схід від Києва.



