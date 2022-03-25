В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В городе Славутич Киевской области предупредили о работе снайперов, жителям запретили передвигаться по городу. Об этом информирует Славутичский городской совет, пишет УНН.
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“Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы”, - говорится в сообщении.
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По данным разведки Великобритании, благодаря контратакам украинские военные вновь заняли города и оборонительные позиции до 35 километров на восток от Киева.