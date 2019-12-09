У СКУ назвали вимоги, які Україна повинна висунути до Росії

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України і виплатити відшкодування постраждалим і загиблим. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив перший віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів, передає УНН.

"Росія – це держава-агресор, якщо ми говоримо про відновлення миру в Україні, то Російська Федерація має вивести своє військо з української території, і це головне. Також Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України, та виплату репарацій всім постраждалим від війни в Україні, а також – родинам загиблих у малайзійському літаку рейсу MH17", - зазначив Романів.

Нагадаємо, перший віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів зазначив, що питання Криму обов’язково має підійматися на "нормандській зустрічі".

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