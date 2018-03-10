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У Скотланд-Ярді спростували інформацію про ексгумацію тіл дружини і сина Скрипаля

У Скотланд-Ярді спростували інформацію про ексгумацію тіл дружини і сина Скрипаля

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У Скотланд-Ярді спростували повідомлення ЗМІ про те, що поліція провела ексгумацію дружини і сина екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, отруєного у Великій Британії, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

“Ніякої ексгумації не проводиться”, — заявили в прес-службі Скотланд-Ярду.

У повідомленні зазначено, що для вилучення тіл необхідний дозвіл британського Мін’юсту. У відомстві підтвердили, що дозволи на ексгумацію тіл дружини і сина Скрипаля не видавались.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ та його доньки.

Прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Велика Британія вживатиме відповідних заходів, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав її заяву “пропагандою і нагнітанням істерик”.

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