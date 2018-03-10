В Скотланд-Ярде опровергли информацию об эксгумации тел жены и сына Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Скотланд-Ярде опровергли сообщения СМИ о том, что полиция провела эксгумацию жены и сына экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Никакой эксгумации не проводится", - заявили в пресс-службе Скотланд-Ярда.
В сообщении отмечается, что для извлечения тел необходимо разрешение британского Минюста. В ведомстве подтвердили, что разрешения на эксгумацию тел жены и сына Скрипаля не выдавались.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Британская разведка МИ5 считает, что Россия была спонсором отравления экс-полковника ГРУ и его дочери.
Премьер-министр Тереза Мэй в четверг заявила, что Великобритания примет соответствующие меры, если подтвердится, что Москва причастна к инциденту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее заявление "пропагандой и нагнетанием истерики".