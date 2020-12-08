У скандалі з новорічними іграшками для російської армії ЗМІ знайшли "слід" Суркіса

Так, видання, посилаючись на дані аналітичної системи YouControl вказує, що власниками великих пакетів акцій ПрАТ "Галімпекс-Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас" є зареєстрована у Львові ТОВ "Фірма Галімпекс-Склодзеркальний завод", яке володіє майже 76% акцій, і житель села Холодна Вода на Пустомитівщині Олег Дацко - власник трохи більше 20% акцій. У свою чергу, Дацко є засновником і основним бенефіціаром Склодзеркального заводу, тому його можна вважати основним власником також Клавдіївської фабрики.

"ТОВ "Фірма Галімпекс-Склодзеркальний завод" більше відома як Львівський склодзеркальний завод. Згідно з даними системи YouControl, Дацко є засновником ще ряду підприємств у різних сферах - крім виробництва іграшок, він також займається організацією концертної діяльності, наданням в оренду нерухомості і вантажних автомобілів, комплексним обслуговуванням об'єктів тощо", - йдеться у матеріалі.

Крім того, за даними видання, Дацко - керівник ТОВ "Прикарпаттяенерготрейд", основним видом діяльності якого є торгівля електроенергією. Офіційний власник "Прикарпаттяенерготрейд" - колишній глава Галицького РЕМ АТ "Прикарпаттяобленерго". Зате одним із кінцевих бенефіціарів підприємства через кіпрські офшори є олігарх і власник футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс.

Таким чином, натякаючи на проросійську орієнтацію братів Суркісів, журналісти розмірковують, що "поява логотипу російської армії на ялинкових прикрасах фірми Олега Дацка може бути не тільки упущенням, як це намагаються пояснити на фабриці".

Нагадаємо, обленерго Суркісів має вже понад 700 млн грн податкових боргів.