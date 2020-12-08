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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 29617 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 46172 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 62079 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 85468 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107584 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 111433 просмотра

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В скандале с новогодними игрушками для российской армии СМИ нашли "след" Суркиса

В скандале с новогодними игрушками для российской армии СМИ нашли "след" Суркиса

Киев  •  УНН

 • 17682 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На днях в сети разгорелся скандал вокруг Клавдиевской фабрики елочных украшений, расположенной в Киевской области. Выяснилось, что фабрика изготовила партию шариков на елку с логотипом армии Российской Федерации. После огласки на фабрике подтвердили, что одним из рынков сбыта продукции является Россия, но заверили, что партию елочных украшений с логотипом армии страны-агрессора ликвидировали. Впрочем, как выяснили журналисты "Эспрессо", в этой истории есть еще один нюанс: в скандале с новогодними игрушками для российской армии присутствует "след" Игоря Суркиса, передает УНН.

Так, издание, ссылаясь на данные аналитической системы YouControl указывает, что владельцами крупных пакетов акций ЧАО "Галимпекс-Клавдиевская фабрика елочных украшений" является зарегистрированная во Львове ООО "Фирма Галимпекс-Стеклозеркальный завод", которое владеет почти 76% акций, и житель села Холодная Вода из Пустомитовского района Олег Дацко - владелец не более 20% акций. В свою очередь, Дацко является основателем и основным бенефициаром Стеклозеркального завода, поэтому его можно считать основным владельцем также Клавдиевской фабрики.

"ООО "Фирма Галимпекс-Стеклозеркальный завод" больше известна как Львовский стеклозеркальный завод. Согласно данным системы YouControl, Дацко является основателем еще ряда предприятий в различных сферах - кроме производства игрушек, он также занимается организацией концертной деятельности, предоставлением в аренду недвижимости и грузовых автомобилей, комплексным обслуживанием объектов и т.д.", - говорится в материале.

Кроме того, по данным издания, Дацко - руководитель ООО "Прикарпатьеэнерготрейд", основным видом деятельности которого является торговля электроэнергией. Официальный владелец "Прикарпатьеэнерготрейд" - бывший глава Галицкого РЭС АО "Прикарпатьеоблэнерго". Зато одним из конечных бенефициаров предприятия через кипрские офшоры является олигарх и владелец футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис.

Таким образом, намекая на пророссийскую ориентацию братьев Суркисов, журналисты думают, что "появление логотипа российской армии на елочных украшениях фирмы Олега Дацко может быть не только упущением, как это пытаются объяснить на фабрике".

Напомним, облэнерго Суркисов имеет уже более 700 млн грн налоговых долгов.

Украинские Национальные Новости

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