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У Скадовську окупанти згортають діяльність своїх адміністрацій – Генштаб

У Скадовську окупанти згортають діяльність своїх адміністрацій – Генштаб

Київ • УНН

 • 886868 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Скадовську на Херсонщині російські загарбники згортають діяльності районної та міської адміністрацій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що на даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

«Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Під прикриттям евакуації населення російські окупанти хочуть влаштувати військові бази. У Мелітополі зрадники вивозять речі, палять документи та тікають у Крим.

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