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В Скадовске оккупанты сворачивают деятельность своих администраций – Генштаб

В Скадовске оккупанты сворачивают деятельность своих администраций – Генштаб

Киев • УНН

 • 886868 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Скадовске Херсонской области российские захватчики сворачивают деятельности районной и городской администраций. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что в настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

«Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через сухогруз, через порт города Бердянск», – указывается в сообщении.

Напомним

Под прикрытием эвакуации населения российские оккупанты хотят устроить военные базы. В Мелитополе предатели вывозят вещи, курят документы и убегают в Крым.

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