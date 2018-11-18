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У Скадовську горів гуртожиток, двох студентів госпіталізували

У Скадовську горів гуртожиток, двох студентів госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Скадовську в День студента сталося загорання в одній із кімнат гуртожитка, двоє студентів госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє прес-служби управління ДСНС в Херсонській області, передає УНН.

Ввечері 17 листопада о 22:45 рятувальникам повідомили, що після пожежі в гуртожитку Скадовського технікуму «Херсонського державного аграрного університету» до лікарні госпіталізували двох студентів.

Пожежа сталася в кімнаті на другому поверсі 4-поверхової будівлі на площі 5 кв.м. Вогонь загасив персонал гуртожитку, пожежники на місце події не виїжджали.

Обставини, за яких постраждали двоє студентів, з’ясовуються. Наразі постраждалі перебувають у Скадовській центральній лікарні.

Як повідомляв УНН, у День студента в харківському розважальному закладі померла 20-річна студентка.

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