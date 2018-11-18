У Скадовську горів гуртожиток, двох студентів госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Скадовську в День студента сталося загорання в одній із кімнат гуртожитка, двоє студентів госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє прес-служби управління ДСНС в Херсонській області, передає УНН.
Ввечері 17 листопада о 22:45 рятувальникам повідомили, що після пожежі в гуртожитку Скадовського технікуму «Херсонського державного аграрного університету» до лікарні госпіталізували двох студентів.
Пожежа сталася в кімнаті на другому поверсі 4-поверхової будівлі на площі 5 кв.м. Вогонь загасив персонал гуртожитку, пожежники на місце події не виїжджали.
Обставини, за яких постраждали двоє студентів, з’ясовуються. Наразі постраждалі перебувають у Скадовській центральній лікарні.
Як повідомляв УНН, у День студента в харківському розважальному закладі померла 20-річна студентка.