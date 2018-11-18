В Скадовске горело общежитие, двух студентов госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Скадовске в День студента произошло возгорание в одной из комнат общежития, двое студентов госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-службы управления ГСЧС в Херсонской области, передает УНН.
Вечером 17 ноября в 22:45 спасателям сообщили, что после пожара в общежитии Скадовского техникума “Херсонского государственного аграрного университета” в больницу госпитализировали двух студентов.
Пожар произошел в комнате на втором этаже 4-этажного здания на площади 5 кв.м. Огонь затушил персонал общежития, пожарные на место происшествия не выезжали.
Обстоятельства, при которых пострадали двое студентов, выясняются. Сейчас пострадавшие находятся в Скадовской центральной больнице.
Как сообщал УНН, в День студента в харьковском развлекательном заведении умерла 20-летняя студентка.